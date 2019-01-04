Число пожаров в 2018 г. из-за засухи увеличилось, погибло 95 человек

По предварительным данным, Пожарная служба Чехии зафиксировала в прошлом году 20663 пожара, что на 3906 больше, чем в 2017 году. Рост возгораний на природных территориях объясняется аномальной засухой. Одновременно реальный прямой ущерб, нанесенный огнем, был меньше и достиг в общей сложности более 2,6 млрд крон.

Пожары унесли в 2018 г. жизни 95 человек. В 2017 году, как следует из обновленной статистики, они стали причиной гибели 92 человек. Об этом на пресс-конференции по итогам 2018 года информировал заместитель Пожарной службы Франтишек Задина. Самые крупные пожары произошли в феврале в морозильных цехах Мохова и в октябре в производственном цеху в г. Лысе-над-Лабе, a также в январе на складе в Нове Церекве Пелгржимовской области, где пламя тушили 11 дней.