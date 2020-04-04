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Число пациентов с коронавирусом растет, как и число проводимых тестов

Лорета Вашкова
04-04-2020
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Число пациентов, вылечившихся в Чехии от коронавируса нового типа, согласно статистике Министерства здравоохранения, на утро 4 апреля достигло 74 человек. Количество летальных исходов в связи с диагнозом COVID-19 с вечера пятницы до субботнего утра выросло на три и составило 56.

В пятницу,3 aпреля, было выявлено 332 новых пациента, что является самым большим показателем за последние семь дней. В пятницу одновременно удалось провести самое большое чило тестов на наличие коронавируса – 6889.

С начала пандемии короновирусной инфекции до настоящего времени Минздрав ЧР зарегистрировал в стране 4194 пациентов с подтвержденным диагнозом.

 
 
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