Число пациентов с коронавирусом растет, как и число проводимых тестов

Число пациентов, вылечившихся в Чехии от коронавируса нового типа, согласно статистике Министерства здравоохранения, на утро 4 апреля достигло 74 человек. Количество летальных исходов в связи с диагнозом COVID-19 с вечера пятницы до субботнего утра выросло на три и составило 56.

В пятницу,3 aпреля, было выявлено 332 новых пациента, что является самым большим показателем за последние семь дней. В пятницу одновременно удалось провести самое большое чило тестов на наличие коронавируса – 6889.

С начала пандемии короновирусной инфекции до настоящего времени Минздрав ЧР зарегистрировал в стране 4194 пациентов с подтвержденным диагнозом.