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Число пациентов с Covid-19 в Чехии к концу апреля достигнет 7800

Лорета Вашкова
23-04-2020
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Согласно прогнозу статистиков в области здравоохранения, число пациентов с Covid-19 в Чехии к концу апреля достигнет 7800. "Неделю назад предполагалось, что показатель может составить до 10000 человек", - сообщил в четверг, 23 апреля, директор Института статистики и информации здравоохранения (ÚZIS) Ладислав Душек.

По словам Душека, статистические показатели говорят о возможности контролируемого извне возвращения к нормальной жизни, при этом необходимо после режима ЧП обеспечить запуск всей системы здравоохранения.

 
 
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