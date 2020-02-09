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Число новых пассивных домов в 2019 г. в Чехии повысилось на 20%

Лорета Вашкова
09-02-2020
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Число достроенных в 2019 году пассивных домов в Чехии по сравнению с предыдущим годом повысилось примерно на 20% и составило 1200. В целом в стране построено примерно 7200 энергосберегающих зданий, по большей части семейных особняков. Доля экодомов из общего количества в прошлом году увеличилась на один процент и составила 6%, – сообщил информагентству ČTK директор Центра пассивного дома Toмаш Ваницкий.

Согласно данным Чешского статистического управления, в 2019 году в ЧР завершилось строительство 19245 семейных домов. Однако эти цифры являются лишь приблизительными.

«Точных статистических данных в ЧР по-прежнему не существует. Мы исходим из численности лиц, которые обращаются к нам за советом в процессе проектирования, а также из информации в рамках энергосберегающей программы Nová zelená úsporám, к которой в 2019 г. был проявлен интерес, почти вдвое превышающий интерес в предыдущем году», – пояснил Ваницкий.

 
 
 
 
 
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