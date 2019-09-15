Число мотоциклов в Чехии возросло до 1,1 млн

Число владельцев дорожных мотоциклов в Чехии в первом полугодии повысилось по сравнению с минувшим годом почти на 21060 и достигло 1,169 млн. Как сообщил Союз импортеров автомобилей, в чешских гаражах по-прежнему преобладают старые марки Jawа a Čezet, средний возраст которых превышает 33 лет.

Jawа занимает первое место по популярности, в стране зарегистрировано 450000 единиц этой мотомарки, за нею следует Čezet (около 80000).

Страконицкий завод ČZ (ЧеЗет) по производству мотоциклов, первоначально называвшийся Южно-Чешским оружейным заводом, было основано сто лет назад и позже было преобразовано в небольшую компанию Čezeta Motors. Она производит мотороллеры с электрическим приводом Čezeta 506, напоминающих по своему дизайну старые модели.