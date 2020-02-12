Архив передач

Число китайцев среди студентов чешских вузов возросло, однако остается низким

Лорета Вашкова
12-02-2020
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Число китайцев среди студентов чешских вузов за последнее десятилетие возросло в десять раз. В 2009 в высших учебных заведениях страны училось лишь 78 китайцев, в прошлом году показатель повысился до 736 человек.

Динамика роста численности китайских студентов является более интенсивной, чем рост количества иностранных студентов по стране в целом. Тем не менее, по сравнению с общими показателями, доля китайцев среди обучающихся в ЧР иностранцев является незначительной. По данным госучреждений, за последние 10 лет число китайских студентов таким образом повысилось с 0,2% до примерно 1,6%.

В 2019 году в чешских вузах обучалось около 46440 человек, прибывших из-за рубежа.

 
 
 
 
 
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