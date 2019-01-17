Число иностранных туристов в Чехии будет расти, заявила министр регионального развития ЧР

До тех пор, пока ситуация в мире с точки зрения безопасности не изменится, как и статус Чехии, как одной из самых безопасных стран в мире, число туристов, посещающих ежегодно ЧР, должно расти, полагает министр регионального развития Клара Досталова. В прошлом году в Праге и других чешских городах побывало не менее 8 млн иностранных туристов, сообщила министр на открытии отраслевой выставки Go a Regiontour в Брно.

Количество туристов растет уже несколько лет подряд, причем все популярнее становится Чехия среди жителей стран Юго-Восточной Азии, прежде всего, Китая и Южной Кореи. «Мы все чаще слышим, что зарубежным гостям у нас нравится и они намерены посетить страну еще раз. Они даже начинают хвалить чешскую сферу услуг, которую в прошлом постоянно критиковали», - сказала Клара Досталова.