Число иностранных работников в Чехии растет быстрыми темпами

Лорета Вашкова
26-04-2019
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Число иностранных работников в Чехии растет весьма быстрыми темпами. В конце 2018 года их насчитывалось в стране 568700, что составляло почти 11% всех трудоустроенных в ЧР. За последний год их количество увеличилось на 20%.

С момента вступления Чехии в ЕС численность иностранцев, получивших разрешение на работу в Чехии, возросла более чем в пять раз. Данные предоставлены Министерством труда и Чешским статистическим управлением.

До 2004 года в отечественных фирмах и учреждениях работали примерно 100000 сотрудников из-за рубежа. После вступления в ЕС интерес к работе со стороны иностранцев существенно возрос. Лишь за 2005 год численность иностранных граждан, работающих в ЧР, подскочила на 40%.

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