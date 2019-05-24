Число иностранцев в Южноморавском крае повышается с каждым годом и составило 4%

Число иностранцев, проживающих в Южноморавском крае, в прошлом году повысилось на 3777 и составило почти 50350 человек. Это четыре процента всего населения края, которое насчитывало в конце 2018 года свыше 1,1 миллиона.

Преобладают среди иностранцев граждане Словакии (12887), Украины (11761) и Вьетнама (4812), за ними следуют россияне, поляки и немцы. Более 40% иностранцев прибыли из стран ЕС. Об этом сообщил в пресс-релизе представитель областного отделения Чешского статистического управления в Брно Карел Адам.

По словам Адама, число иностранцев в крае повышалось практически ежегодно с начала 2000-х годов, за исключением 2000 a 2010 гг..