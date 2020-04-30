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Число инфицированных Сovid-19 в Чехии до конца мая достигнет примерно 8500. Эпидемия идет на спад

Лорета Вашкова
30-04-2020
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Согласно последнему прогнозу Института статистики и информации здравоохранения (ÚZIS), число инфицированных Сovid-19 в Чехии с начала эпидемии до конца мая достигнет примерно 8500 человек. В среднем количество заражений в мае в день может составить 15 человек. На пресс-конференции, проходившей в четверг, об этом сообщил директор института Ладислав Душек.

Неделю назад статистики предполагали, что численность пациентов с коронавирусом к концу мая может увеличиться до 9 тысяч. С 1 марта к утру 30 апреля лабораторные тесты подтвердили наличие болезни у 7581 человека. 227 человек скончались. Примерно 15% инфицированных требуется госпитализация.

«Растет число выздоровевших, что является очень хорошим известием. Вылечились более 40% всех заболевших», - сообщил министр здравоохранения Адам Войтех. По мнению Л. Душека, эпидемия коронавируса в стране значительно ослабевает.

 
 
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