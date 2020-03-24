Число инфицированных новым коронавирусом в Чехии приблизилось к отметке 1400 человек. Двое пациентов скончались

Согласно официальным данным Миниздрава Чехии, обнародованным на сайте ведомства, число граждан с диагностированным заболеванием Covid-19 к утру вторника достигло 1289 человек, а к вечеру 1394 человек. В понедельник в стране было выявлено еще 126 новых случаев.

В целом были проведены 19 624 теста на наличие инфекции. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, в настоящее время процедуры по отбору проб проводятся в 45 точках и 51 лаборатории, и число таких мест будет постоянно расти.

Согласно доступным данным, восемь человек выздоровело. Один пациент, страдавший также от других заболеваний, умер в воскресенье в пражской больнице «На Буловце» на 96 году жизни. Во вторник в Чехии умер второй пациент, зараженный новым типом коронавируса. Мужчина 1975 года рождения был госпитализирован в Гавиржове, сообщил A. Войтех. По словам министра, пациент являлся онкобольным на поздней стадии рака и пораженные органы перестали нормально работать.

Большинство инфицированных новым коронавирусом проживает в Праге, меньше всего – в Либерецком крае на севере страны.