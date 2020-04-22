Число инфицированных коронавирусом в Чехии превысило семь тысяч

В Чешской Республике была опубликована новая статистика заражения коронавирусом нового типа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, за последние сутки в ходе тестирования было обнаружено 133 новых случая инфицирования, таким образом количество больных COVID-19 перевалило отметку в 7 тыс.

Всего в Чехии к среде, 22 апреля, было сделано более 186 тыс. тестов. 204 Covid-позитивных пациента скончалось, 1753 человека выздоровели.