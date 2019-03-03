Число индивидуальных предпринимателей в Чехии превысило миллион

В 2018 году число индивидуальных предпринимателей, получающих реальные доходы от своей деятельности, выросло на 25 тыс., составив 1,011 млн. Такие данные приводит Чешское управление социального обеспечения. К таким предпринимателям относятся, например, врачи с частной практикой, художники, фермеры.

«Количество предпринимателей, работающих на основании лицензии (živnostenský list), растет третий год подряд, несмотря на то что их в Чешской Республики – самая высокая доля на душу населения. Это – ясное свидетельство того, что экономика нашей страны находится в хорошей форме», – комментирует данные председатель Ассоциации малых и средний предприятий Карел Гавличек, который также сообщил, что также растет число новых юридических лиц, количество которых приближается к полумиллиону. Население Чехии составляет 10,5 млн человек.