Число бюджетников в этом году достигло почти 470 тыс. человек

В министерствах, государственных учреждениях и подведомственных организациях Чехии в текущем году числится 469737 бюджетников, что по сравнению с прошлым годом больше примерно на 17000 человек. Превалируют среди них учителя — 183000. Число сотрудников с непедагогическим образованием в сфере образования составляет около 64 тысяч человек.

На втором месте по численности среди бюджетников - полицейские, сотрудники тюремной службы, таможенники, общее число которых достигло 64500. Военнослужащих в стране насчитывается 25600 человек, как следует из данных, опубликованных в брошюре Министерства финансов Чешской Республики «Государственный бюджет в сжатой форме».