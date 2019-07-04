Число банкротств граждан Чехии в июне достигло 920

В июне в Чехии было объявлено о 920 банкротствах физических лиц, что является самым низким показателем в 2019 году. Такие данные опубликовала компания Czech Credit Bureau. Напротив, количество процедур о личном банкротстве значительно увеличилось, почти на девятьсот до примерно 2200.

Напомним, что в июне были внесены поправки в Закон о банкротстве, предусматривающие более мягкие условия процедуры для облегчения долгового бремени. Теперь граждане могут либо погасить не менее 60 процентов своего долга перед кредиторами за три года, либо выплатить не менее 30 процентов суммы за пять лет. Если выплаченная сумма окажется ниже 30 процентов от суммы задолженности, дело гражданина будет передано в суд.