Число авиарейсов между Чехией и Россией до конца лета не изменится

Тимур Кашапов
04-07-2019
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Министерство транспорта Чешской Республики согласилось сохранить объем авиаперевозок с Россией, чтобы не допустить неудобств для пассажиров. При этом до конца лета будут продолжаться переговоры о параметрах авиасообщения между странами на осень. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства транспорта Чехии Франтишек Йемелка.

Причиной конфликта, из-за которого некоторые российские авиакомпании были вынуждены отменить рейсы в Чехию, стало недовольство чешской стороны «односторонним решением Министерства транспорта Российской Федерации ограничить право «Чешских авиалиний» осуществлять перелет над сибирской частью России при выполнении рейсов между Прагой и Сеулом». Данный шаг чешская сторона назвала нарушением существующих между странами договоренностей.

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