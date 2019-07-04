Число авиарейсов между Чехией и Россией до конца лета не изменится

Министерство транспорта Чешской Республики согласилось сохранить объем авиаперевозок с Россией, чтобы не допустить неудобств для пассажиров. При этом до конца лета будут продолжаться переговоры о параметрах авиасообщения между странами на осень. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства транспорта Чехии Франтишек Йемелка.

Причиной конфликта, из-за которого некоторые российские авиакомпании были вынуждены отменить рейсы в Чехию, стало недовольство чешской стороны «односторонним решением Министерства транспорта Российской Федерации ограничить право «Чешских авиалиний» осуществлять перелет над сибирской частью России при выполнении рейсов между Прагой и Сеулом». Данный шаг чешская сторона назвала нарушением существующих между странами договоренностей.