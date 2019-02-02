Численность чешских пользователей Facebook достигло 5,3 миллионов

Катерина Айзпурвит
02-02-2019
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За 2018 год численность чешских аккаунтов в сети Facebook выросло примерно на 6%, достигнув 5,3 миллионов. Более половины зарегистрированных чешских пользователей составляют люди в возрасте от 13 до 35 лет. Количество женщин (2,7 миллиона) несколько превышает количество мужчин.

По данным агентства AMI Digital, 94% пользователей Интернета в Чехии в той или иной степени взаимодействовали с Facebook. Как отмечают специалисты, Facebook начал «стареть», и более молодые и активные пользователи переходят в другие социальные сети. Так, Instagram в конце первого квартала 2018 года пользовалось два миллиона чехов. Сегодня этот показатель достиг 2,3 миллиона.

 
 
 
 
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