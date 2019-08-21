Чехов задержали при попытке пересечь словацко-украинскую границу

Эва Туречкова
21-08-2019
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Четверо чехов были задержаны при попытке пересечь строго охраняемую словацко-украинскую границу не по пограничному переходу. Чехов вернули в Словакию и выписали им штраф. У одного из них не было загранпаспорта.

Чехов обнаружили с помощью камер видеонаблюдения. По сообщению пресс-секретаря словацкой погранслужбы Агнесы Коперницкой, словацко-украинскую границу обычно нарушают в обратном направлении ходоки, которые пытаются вывести из Украины в Словакию нелегальных мигрантов.

 
 
 
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