Чехов задержали при попытке пересечь словацко-украинскую границу

Четверо чехов были задержаны при попытке пересечь строго охраняемую словацко-украинскую границу не по пограничному переходу. Чехов вернули в Словакию и выписали им штраф. У одного из них не было загранпаспорта.
Чехов обнаружили с помощью камер видеонаблюдения. По сообщению пресс-секретаря словацкой погранслужбы Агнесы Коперницкой, словацко-украинскую границу обычно нарушают в обратном направлении ходоки, которые пытаются вывести из Украины в Словакию нелегальных мигрантов.
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