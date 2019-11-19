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Чехословацкий хоккеист Вацлав Недоманский включен в Зал хоккейной славы

Катерина Айзпурвит
19-11-2019
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В Торонто прошла церемония чествования новых членов легендарного Зала хоккейной славы, среди которых был Вацлав Недоманский. 75-летний бывший центральный нападающий стал вторым после Доминика Гашека чехом в истории, получившим эту престижную оценку.

Помимо Недоманского, в Зал славы был включен россиянин Сергей Зубов, канадцы Ги Карбонно и Хейли Уикенхайзер, также генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд и тренер студенческих команд Джерри Йорк.

Включение в Зал хоккейной славы, основаный в 1943 году, является высшим признанием для хоккеистов всего мира. Там представлены трофеи игроков и НХЛ, втом числе Кубок Стэнли.

 
 
 
 
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