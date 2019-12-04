Чехословацкая гуситская церковь вскоре отметит 100-летнюю годовщину своего возникновения

Чехословацкая гуситская церковь, отделившаяся от Католической церкви после Первой мировой войны, готовится отметить 100-летнюю годовщину своего возникновения. Национальная христианская церковь основана на теологической традиции реформаторов-гуситов и считает своим идейным наставником Яна Гуса.
Чехословацкая гуситская церковь была официально основана 11 января 1920 года в храме св. Микулаша (св. Николая) на Староместской площади в Праге. 15 декабря 1920 года была официально признана государством.
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