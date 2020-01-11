Чехословацкая гуситская церковь отмечает свое столетие

В честь столетнего юбилея Чехословацкая гуситская церковь проводит торжественное богослужение в соборе св. Николая на Староместской площади Праги. Церковь связывает свою духовную традицию с наследием свв. Кирилла и Мефодия, учением Яна Гуса, Реформацией, идеями философа и педагога Яна Амоса Коменского и первого президента Чехословакии Т. Г. Масарика.

Современная Чехословацкая гуситская церковь появилась в январе 1920 г. как Чехословацкая церковь на основе реформаторского движения католических священников, выступавших за самостоятельность национальной церкви. Сторонники этого направления выступали за независимость от Ватикана, который, по их мнению, скомпрометировал себя тесным сотрудничеством с Габсбургской монархией. Об учреждении Чехословацкой гуситской церкви было официально объявлено 11 января 1920 г. в соборе св. Николая на Староместской площади Праги.