Архив передач

Чехию посетит заместитель председателя Европейской комиссии

Антон Каймаков
20-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во вторник, 21 января, Прагу посетит заместитель главы Европейской комиссии по вопросам демократии и демографической политике Дубравка Шуица. В программе визита встреча с премьером Андреем Бабишом и главой МИД Чехии Томашом Петршичеком, а также представителями Парламента Чешской Республики.

В Сенате страны на конференции о безопасности Чехии Дубравка Шуица выступит с докладом о перспективах Евросоюза на ближайшие два года.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 