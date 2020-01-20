Чехию посетит заместитель председателя Европейской комиссии

Во вторник, 21 января, Прагу посетит заместитель главы Европейской комиссии по вопросам демократии и демографической политике Дубравка Шуица. В программе визита встреча с премьером Андреем Бабишом и главой МИД Чехии Томашом Петршичеком, а также представителями Парламента Чешской Республики.

В Сенате страны на конференции о безопасности Чехии Дубравка Шуица выступит с докладом о перспективах Евросоюза на ближайшие два года.