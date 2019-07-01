Чехию посетит министр иностранных дел Палестины

В Чехию с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, в ходе которой он встретися с главой чешской дипломатии Томашем Петршичеком. Политики обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы гуманитарной помощи, которую много лет оказывает Чехия палестинцам, а также процесс палестино-израильского мирного урегулирования.

Во время своего визита в Прагу, который запланирован на 7 и 8 июля, Рияд аль-Малики встретится с послами Лиги арабских государств, работающими в Чехии.

В 2018 г. между Чехией и Палестиной произошел дипломатический конфликт, вызванный планами по переносу посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, которые поддерживал чешский президент Милош Земан. Палестинская сторона предупредила Чехию, что расценивает подобный шаг как нарушение норм международного права. И Палестина, и Израиль считают Иерусалим своей столицей.