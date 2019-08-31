Чехию ожидают грозы и ливни

Антон Каймаков
31-08-2019
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Жаркую сухую погоду, которая держалась Чехии всю последнюю неделю августа с температурой воздуха около 30°C, сменят грозы и ливни, предупреждают синоптики. Ожидается кратковременное похолодание до 20°C днем и до 10°C ночью.

 
 
 
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