Чехию ожидают грозы и ливни

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Жаркую сухую погоду, которая держалась Чехии всю последнюю неделю
августа с температурой воздуха около 30°C, сменят грозы и ливни,
предупреждают синоптики.
Ожидается кратковременное похолодание до 20°C днем и до 10°C ночью.
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Почему чешские сосиски ходят парами?
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