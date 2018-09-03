Чехию ожидает подорожание картофеля

Антон Каймаков
03-09-2018
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Низкий урожай картофеля, вызванный засухой, приведет к его подорожанию, предупреждают специалисты. В большинстве регионов ожидается снижение продукции, как минимум, на 25%. Чешский картофельный союз предупреждает о невозможности покрытия недостатка экспортными поставками, так как засуха коснулась большей части Европы.

Что касается картофеля, то Чехия не является самодостаточным государством. Ежегодно в страну дополнительно ввозится около 150 тысяч тонн картошки, в первую очередь из Германии, Франции и Нидерландов.

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