Чехию ожидает экстремально жаркая неделя

Катерина Айзпурвит
24-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По прогнозам синоптиков, неделя с 24 по 30 июня станет экстремально жаркой – в некоторых районах страны столбик термометра поднимется выше отметки 37 градусов. Последняя волна жаркого воздуха прошла по территории Чехии неделю назад, когда в Южной Моравии температура повысилась до 33 градусов.

Медики предупреждают об опасностях жары для человеческого организма, прежде всего таких как тепловой удар и обезвоживание. Жара также может вызвать транспортные проблемы, в том числе повреждение железнодорожных рельсов. Начиная с 25 июня в Чехии вводится режим предупреждения об опасности аномально высокой температуры воздуха.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 