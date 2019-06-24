Чехию ожидает экстремально жаркая неделя

По прогнозам синоптиков, неделя с 24 по 30 июня станет экстремально жаркой – в некоторых районах страны столбик термометра поднимется выше отметки 37 градусов. Последняя волна жаркого воздуха прошла по территории Чехии неделю назад, когда в Южной Моравии температура повысилась до 33 градусов.
Медики предупреждают об опасностях жары для человеческого организма, прежде всего таких как тепловой удар и обезвоживание. Жара также может вызвать транспортные проблемы, в том числе повреждение железнодорожных рельсов. Начиная с 25 июня в Чехии вводится режим предупреждения об опасности аномально высокой температуры воздуха.
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