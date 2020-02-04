Архив передач

Чехию на Евровидении представит певец чешско-ангольского происхождения

Ирина Ручкина
04-02-2020
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Певец и танцор Бен Кристовао победил в чешском отборочном туре и отправится на музыкальный конкурс Евровидение с песней Kemama. Молодой чешско-ангольский исполнитель, родившийся в Пльзене, для участия в конкурсе решил немного изменить имя - он будет выступать под псевдонимом Бенни Кристо.

Европейский отборочный тур пройдет 14 мая, а в случае выхода в финал Бенни выступит на главной сцене в Роттердаме 16 мая. Об этом 3 февраля сообщили представители Чешского телевидения, где будет транслироваться конкурс.

 
 
 
 
 
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