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Чехия завоевала место самой инновационной страны Вышеградской четверки

Антон Каймаков
20-01-2020
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Чешская Республика, по оценке агентства Bloomberg, в настоящее время занимает первое место в Вышеградской четверке (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша) по объемам инноваций. По сравнению с прошлым годом Чехия передвинулась в рейтинге на одну ступень вверх и в общемировой таблице ныне занимает 24 место.

Составляя свой рейтинг, агентство Bloomberg оценивает, например, инвестиции в научные исследования, количество заявленных патентов или количество обосновавшихся в государстве технологических компаний. Среди стран бывшего социалистического блока лучше рейтинг лишь у Словении. На первом месте в мире по инновациям – Германия, сместившая с «трона» Южную Корею.

 
 
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