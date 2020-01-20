Чехия завоевала место самой инновационной страны Вышеградской четверки

Чешская Республика, по оценке агентства Bloomberg, в настоящее время занимает первое место в Вышеградской четверке (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша) по объемам инноваций. По сравнению с прошлым годом Чехия передвинулась в рейтинге на одну ступень вверх и в общемировой таблице ныне занимает 24 место.

Составляя свой рейтинг, агентство Bloomberg оценивает, например, инвестиции в научные исследования, количество заявленных патентов или количество обосновавшихся в государстве технологических компаний. Среди стран бывшего социалистического блока лучше рейтинг лишь у Словении. На первом месте в мире по инновациям – Германия, сместившая с «трона» Южную Корею.