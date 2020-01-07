Чехия заставила российскую фирму заплатить за землю, арендованную по договору времен социализма

МИД Чешской Республики и Управление по защите имущественных интересов государства добились от фирмы Техмаш-Брно, входящей в российский холдинг Техмашэкспорт, оплаты аренды за земельные участки в городе Брно, где еще в социалистические времена Советский Союз построил свой офисный центр. Оплаты аренды за упомянутую землю Чешская Республика до сих пор не получала. Со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Чешской Республики Зузану Штихову об этом сообщило издание Deník N.

За аренду земли под недвижимостью «Техмаш-Брно» чешская сторона ныне получила 5 миллионов крон (196 тысяч евро) – это плата за период с середины 2015 до середины 2018 годов. Как сообщается, добиваться выплаты аренды за более ранние периоды Чехия уже не могла в связи с истечением срока давности для предъявления претензий.

Напомним, что актуальной договоренности об оплате аренды за использование чешских земельных участков в Брно предшествовала подача иска двумя чешскими госучреждениями – Дипломатическим сервисом и Управлением по защите имущественных интересов государства.

Чешская сторона требовала платы за использование принадлежащего ей земельного участка, на котором расположен бывший комплекс представительства советских машиностроительных предприятий.

В перешедших в собственность Техмаш-Брно зданиях сегодня на основе арендного договора располагается супермаркет Billa, аптека, несколько небольших магазинов, склады и офисы. Техмаш-Брно не платил за использование земельного участка, ссылаясь на договоры, заключенные в период существования СССР и Чехословакии. Однако, как ранее сообщало издание Deník N, кроме права на «постоянное бесплатное использование», договором социалистических времен также обусловлен запрет на передачу или продажу принадлежащих СССР зданий третьим лицам без согласия чехословацкой стороны, во владении которой находится эта земля.