Чехия запустит в космос второй наноспутник до конца 2020 года

До конца 2020 года будет выведен на орбиту второй спутник, изготовленный в Научно-испытательном авиационном институте в Летнянах в Праге. Наноспутник будет запущен в космос на борту ракеты Falcon 9.

Аналогичный спутник VZLUSAT-1, собранный в Научно-испытательном авиационном институте в Летнянах, находится на орбите Земли с 2017 года. С его помощью ведутся испытания телескопа, предназначенного для наблюдения удаленных объектов в рентгеновском спектре, а также изучение композитных материалов, способных защитить спутники от космического излучения.