Архив передач

Чехия запустит в космос второй наноспутник до конца 2020 года

Тимур Кашапов
05-05-2020
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До конца 2020 года будет выведен на орбиту второй спутник, изготовленный в Научно-испытательном авиационном институте в Летнянах в Праге. Наноспутник будет запущен в космос на борту ракеты Falcon 9.

Аналогичный спутник VZLUSAT-1, собранный в Научно-испытательном авиационном институте в Летнянах, находится на орбите Земли с 2017 года. С его помощью ведутся испытания телескопа, предназначенного для наблюдения удаленных объектов в рентгеновском спектре, а также изучение композитных материалов, способных защитить спутники от космического излучения.

 
 
 
 
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