Чехия заняла второе место на крупнейших киберучениях Locked Shields, которые проводит НАТО

Катерина Айзпурвит
12-04-2019
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Чешская команда заняла второе место на крупнейших в мире учениях по противодействию кибернетическим атакам Locked Shields, которые проводит НАТО. Первое место досталось Франции. В течение двух дней участники противостояли хакерским атакам, которые осуществляла так называемая «красная команда», состоящая из военных, IT-специалистов и разведчиков со всего мира, в том числе из Чехии.

Чешская команда традиционно занимает в Locked Shields высокие места: в 2017 году чехи стали победителями, а в прошлом году финишировали третьими. НАТО начало заниматься проблемой кибербезопасности в 2007 г., когда хакеры напали на Эстонию, где были блокированы банковские системы, Интернет-страницы школ и правительственные сайты.

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