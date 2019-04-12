Чехия заняла второе место на крупнейших киберучениях Locked Shields, которые проводит НАТО

Чешская команда заняла второе место на крупнейших в мире учениях по противодействию кибернетическим атакам Locked Shields, которые проводит НАТО. Первое место досталось Франции. В течение двух дней участники противостояли хакерским атакам, которые осуществляла так называемая «красная команда», состоящая из военных, IT-специалистов и разведчиков со всего мира, в том числе из Чехии.

Чешская команда традиционно занимает в Locked Shields высокие места: в 2017 году чехи стали победителями, а в прошлом году финишировали третьими. НАТО начало заниматься проблемой кибербезопасности в 2007 г., когда хакеры напали на Эстонию, где были блокированы банковские системы, Интернет-страницы школ и правительственные сайты.