Чехия заняла в рейтинге по индексу мировой конкурентоспособности 32–е место, ухудшив свое положение на три пункта

Чехия заняла в рейтинге по индексу мировой конкурентоспособности (GCI) 2019/2020 гг., опубликованном Всемирным экономическим форумом (WEF), 32–е место. Это на три пункта хуже, чем в прошлом году, что аналитики объясняют прежде всего состоянием рынка труда.

Улучшить свою позицию Чешской Республике не удалось, несмотря на такие сильные стороны отечественной экономики как высокая степень макроэкономической стабильности, динамика темпов роста экономики, надлежащий контроль и безопасность, как и модель общего равновесия с включением общественных благ.

Oб индексе конкурентоспособности инфомагенству ЧТК сообщила Чешская ассоциация менеджеров. Соседями Чехии в рейтинге являются Чили и Португалия, занявшие следующие места, тогда как опередили ЧР Эстония, Италия и Малайзия.

Готовность Чехии к Четвертой промышленной революции в плане трудового рынка считается недостаточной, по этим паралемтрам страна заняла лишь 72-е место.