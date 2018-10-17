Чехия заняла в рейтинге глобальной конкурентоспособности 29-е место

Эва Туречкова
17-10-2018
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США, Сингапур и Германия возглавили рейтинг глобальной конкурентоспособности, опубликованный аналитической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ). Чехия, получив 71,2 балла, заняла 29-е место, и опередила, таким образом, другие страны Вышеградской четверки.

ВЭФ сравнивает страны на основе 12 факторов, включающих в себя качество институтов, инфраструктуру, макроэкономическую стабильность, здоровье и образование, эффективность рынка труда, технологическую подготовку, инновации и др. Авторы исходят из данных ООН и других международных организаций, а также из собственного анализа 140 рассматриваемых государств.

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