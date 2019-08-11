Чехия заняла пятое место на Кубке Глинки/Гретцки

Тимур Кашапов
11-08-2019
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Сборная Чехии по хоккею заняла итоговое пятое место на традиционном Кубке Глинки/Гретцки, который считается неофициальным чемпионатом мира среди юношей не старше 18 лет. В матче за 5-е место подопечные Карела Берана переиграли американцев со счетом 4:3.

Победителем турнира в четвертый раз в истории стала сборная России. Для россиян это первый триумф на Кубке Глинки/Гретцки с 1995 года.

 
 
 
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