Чехия заняла 6-е место по дороговизне ипотек

Процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем в Европе колеблются в пределах от 1,09 (в Дании) до 4,4% (в Польше). Во Франции средний размер ставок по данным кредитам составляет 1,56%, в Чехии – 2,2%, в Венгрии – 3,44%.

В европейском рейтинге банковских ипотечных кредитов Чешская Республика по дороговизне заняла шестую строчку, согласно анализу общества ChytryHonza.cz. Последнее опирается на данные Евростата, Европейского центрального банка и банка Crédit Foncier.

Сравнение не может считаться совершенно объективным, потому что во Франции, например, обычный период фиксирования ставки составляет 20 лет, а в Чехии - от 3 до 10 лет. Летом 2018 года ставки по ипотечным кредитам во Франции в среднем составляли 1,6% на 20 лет, тогда как в Чешской Республике - около 2,5% при условии более короткого периода фиксирования процента. Чехи в итоге обременены долгами в меньшей степени, чем французы, однако выплачивают большие суммы по платежам, - сообщил директор ChytryHonza.cz Николас Эйх.