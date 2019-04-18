Чехия заняла 40-е место в рейтинге свободы прессы

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» выпустила новый рейтинг свободы прессы. Согласно опубликованному докладу, Чехия за год опустилась на шесть строчек и теперь занимает 40-е место.

Характеризуя ситуацию в Чешской Республике, организация отмечает, что «видеозапись, на которой президент Чехии Милош Земан машет манекеном автомата Калашникова со словами «для журналистов», останется в памяти как классический пример ненависти в отношении журналистов». Подобные ненавистные заявления и жесты со стороны высокопоставленных государственных чиновников, по мнению «Репортеров без границ», «открывают путь для дальнейших эксцессов».

В целом организация оценила уровень свободы СМИ в 180 странах мира. Первые три позиции заняли Норвегия, Финляндия и Швеция, на другом конце рейтинга – Туркменистан, Северная Корея и Эритрея. РФ заняла в индексе 149-е место, опустившись на одну строчку по сравнению с прошлогодними показателями, Украина расположилась на 102-м месте, Беларусь – на 153-м.