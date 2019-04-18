Чехия заняла 40-е место в рейтинге свободы прессы

Тимур Кашапов
18-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» выпустила новый рейтинг свободы прессы. Согласно опубликованному докладу, Чехия за год опустилась на шесть строчек и теперь занимает 40-е место.

Характеризуя ситуацию в Чешской Республике, организация отмечает, что «видеозапись, на которой президент Чехии Милош Земан машет манекеном автомата Калашникова со словами «для журналистов», останется в памяти как классический пример ненависти в отношении журналистов». Подобные ненавистные заявления и жесты со стороны высокопоставленных государственных чиновников, по мнению «Репортеров без границ», «открывают путь для дальнейших эксцессов».

В целом организация оценила уровень свободы СМИ в 180 странах мира. Первые три позиции заняли Норвегия, Финляндия и Швеция, на другом конце рейтинга – Туркменистан, Северная Корея и Эритрея. РФ заняла в индексе 149-е место, опустившись на одну строчку по сравнению с прошлогодними показателями, Украина расположилась на 102-м месте, Беларусь – на 153-м.

Тимур Кашапов
18-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 