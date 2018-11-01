Чехия заняла 35 место в рейтинге Doing Business 2019

Тимур Кашапов
01-11-2018
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Всемирный банк опубликовал рейтинг Doing Business 2019, оценивающий условия для ведения бизнеса в разных странах. Чехия по сравнению с предыдущим годом потеряла сразу пять позиций и заняла 35 место из 190. ЧР опередила такие страны как Швейцария, Япония, Израиль и Италия, но уступила России, Руанде, Казахстану и Азербайджану. Победителем авторитетного исследования в третий раз подряд стала Новая Зеландия, второе место занял Сингапур, третье – Дания. В конце списка – Сомали, Эритрея и Венесуэла.

Doing Business – ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее простоту осуществления предпринимательской деятельности в 190 странах. Совокупная оценка условий ведения бизнеса в рейтинге Doing Business состоит из 10 показателей: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности.

Тимур Кашапов
01-11-2018
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