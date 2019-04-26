Чехия заняла 2-е место по числу желающих выйти из ЕС

Чехия является второй страной после Великобритании по количеству желающих выйти из состава Евросоюза. Согласно данным на основе опроса, проведенного по заказу Европейского парламента в преддверии майских выборов в ЕП агентством Eurobarometr, Чешская Республика оказалась на втором месте по числу граждан, которые в случае проведения референдума о выходе свой страны из ЕС проголосовали бы «за».

По численности евроскептиков Чехия таким образом опередила Австрию, Францию и Грецию. В грядущих выборах в Европейский парламент, как следует из опроса, самыми важными для чехов являются вопросы иммиграции и борьбы с терроризмом. Защита персональных данных, поддержка прав человека и вопросы демократии чешских граждан особенно не волнуют.

Если бы референдум на упомянутую тему проводился в Чехии в настоящее время, «Чексит» поддержали бы 24% граждан, 47%, однако, высказались бы в пользу членства в ЕС. 29% респондентов сообщили, что на текущий момент они не уверены в своем выборе.