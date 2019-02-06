Чехия заняла 12-е место по объему промышленного производства в ЕС

«По объему промышленного производства Чешская Республика заняла в прошлом году 12-е место в рейтинге государств-членов Европейского союза», – сообщил Радек Матейка, директор отдела статистики промышленного сектора Чешского статистического управления ČSÚ. К числу государств, оказывающих наиболее существенное влияние на развитие промышленности в Европе, по словам Матейки, принадлежат Германия, доля которой в данном производстве составляет 30%. Далее с отрывом от нее следуют Великобритания, Италия и Франция.

«Чехия традиционно является одной из самых промышленных европейских стран, что связано с глубокими историческими корнями. Более чем половина нашей промышленной продукции предназначена на экспорт», отметил аналитик Патрик Рожумберский. Ситуация в сфере отечественной промышленности, по его мнению, претерпит серьзные изменения, и ориентация на экспорт в данной фазе экономического цикла уже начинает проявляться как сдерживающий развитие фактор. Наиболее ощутимыми препятствиями станут замедление темпов роста мировой торговли, меньший спрос на автомобили в Европе и ослабление чешской экономики, полагает Рожумберский.