Чехия занимает первое место в Индексе кибербезопасности

В 2019 году Чешская Республика сохранила за собой первое место в Индексе кибербезопасности (National Cyber Security Index), который оценивает 128 стран с точки зрения их готовности к отражению кибернападений. На втором месте оказалась Эстония, на третьем Испания.

При составлении шкалы аналитики проекта NCSI учитывали такие факторы как наличие национальной стратегии в области обеспечения мер по защите систем, сетей и программных приложений от цифровых атак и их внедрение на практике, а также законы, карающие киберпреступления. Глава МВД ЧР Ян Гамачек отметил, что Чехия показывает такие высокие результаты благодаря долгосрочной и целенаправленной политике в этой сфере.