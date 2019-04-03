Чехия занимает первое место в Индексе кибербезопасности

Катерина Айзпурвит
03-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В 2019 году Чешская Республика сохранила за собой первое место в Индексе кибербезопасности (National Cyber Security Index), который оценивает 128 стран с точки зрения их готовности к отражению кибернападений. На втором месте оказалась Эстония, на третьем Испания.

При составлении шкалы аналитики проекта NCSI учитывали такие факторы как наличие национальной стратегии в области обеспечения мер по защите систем, сетей и программных приложений от цифровых атак и их внедрение на практике, а также законы, карающие киберпреступления. Глава МВД ЧР Ян Гамачек отметил, что Чехия показывает такие высокие результаты благодаря долгосрочной и целенаправленной политике в этой сфере.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 