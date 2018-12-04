Чехия занимает 11-е место в Европе по количеству заключенных на 100 тысяч жителей

Лорета Вашкова
04-12-2018
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Чешская Республика относится в Европе к числу стран с высоким количеством заключенных на 100 тысяч жителей. Такие выводы следуют из опубликованного 4 декабря доклада Совета Европы. В 2015 г. на 100 000 жителей приходилось 198 человек, находящихся в местах лишения свободы.

По этому показателю Чехия занимает 11-е место из 49 стран, рассмотренных в докладе. С 2005 по 2015 г. количество заключенных в стране повысилось на 10%, составив на конец рассматриваемого десятилетия 20 866 человек. Доля женщин в тюрьмах повысилась на 48%, до 6,9%. По сообщению Тюремной службы, на конец 2017 г. на 100 тыс. жителей Чехии приходилось 222 заключенных.

Согласно докладу, первое место в Европе по этому показателю занимает Россия – 441 человек на 100 тыс. населения. Далее следует Литва (278) и Грузия (274).

 
 
 
 
 
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