Чехия заменит Ми-24 12 американскими вертолетами производства компании Bell

Чешская армия продолжит эксплуатацию боевых вертолетов. Министр обороны Лубомир Метнар объявил, что вместо Ми-24 войска получат в свое распоряжение ударные вертолеты AH-1Z «Вайпер» и многоцелевые UH-1Y «Веном» американского производства. По его словам, рассматривалась возможность приобретения исключительно многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk, однако комбинация из двух машин является «более подходящим решением».

Ожидается, что Чехия заплатит за двенадцать вертолетов 14,5 млрд крон (около 530 млн евро). В стоимость входят также боеприпасы, техническое обслуживание и обучение персонала.