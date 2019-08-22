Чехия заменит Ми-24 12 американскими вертолетами производства компании Bell

Чешская армия продолжит эксплуатацию боевых вертолетов. Министр обороны Лубомир Метнар объявил, что вместо Ми-24 войска получат в свое распоряжение ударные вертолеты AH-1Z «Вайпер» и многоцелевые UH-1Y «Веном» американского производства. По его словам, рассматривалась возможность приобретения исключительно многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk, однако комбинация из двух машин является «более подходящим решением».
Ожидается, что Чехия заплатит за двенадцать вертолетов 14,5 млрд крон (около 530 млн евро). В стоимость входят также боеприпасы, техническое обслуживание и обучение персонала.
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