Чехия закрывает свое посольство в Ливии

Эва Туречкова
16-08-2019
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Чешская Республика приняла решение официально закрыть свою дипмиссию в Ливии. Сотрудников представительства пришлось в связи с крайне напряженной обстановкой в стране эвакуировать из Триполи еще в 2014 году.

Начиная с апреля 2015 г., связь с Ливией осуществляется через посольство в Тунисе. Министерство иностранных дел приняло решение в связи с этим на постоянной основе пополнить его дипсостав.

«Ситуация в Ливии не улучшается и последнее развитие событий не дает надежду на изменения», - цитирует информагентство ЧТК официальный документ МИДа.

 
 
 
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