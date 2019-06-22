Чехия займет пост страны-председателя Вышеградской четверки

Начиная с 1 июля 2019 года, Чешская Республика в течение года будет занимать пост страны-председателя Вышеградской четверки.
«V4 Разумная Европа» - таков лейтмотив чешского председательства, сообщает в коммюнике администрация чешского правительства. Своей главной задачей Чехия считает укрепление позиций организации в рамках структур ЕС и Североатлантического альянса, а также сплочение названных международных организаций. Приоритетом Чехия называет также продолжение интеграции Западных Балкан и дальнейшее развитие Восточного партнерства.
Чехия формально получила «жезл правления» V4 от Словакии во время последнего заседания Совета Европы в Брюсселе.
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