Чехия заинтересована в сотрудничестве с Орловской областью, заявил посол ЧР в России

Посол Чешской Республики в РФ Витезслав Пивонька провел рабочую встречу с правительством Орловской области. Ее участники обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере АПК, промышленности, совместной реализации инвестиционных проектов, взаимодействия образовательных учреждений высшего образования.

По итогам встречи Пивонька заявил, что особый интерес для Чехии представляют такие направления сотрудничества, как молочное скотоводство, свиноводство, поставки технологий для экологически чистой переработки масличных культур и ряд других. Он также рассказал о намерении чешских компаний построить животноводческие комплексы в Орловской области.