Чехия заинтересована в открытии в Праге филиала Центра Помпиду

Эва Туречкова
12-11-2018
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Чешская Национальная галерея заинтересована в открытии в Праге филиала парижского Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. В Париже об этом сообщил премьер Андрей Бабиш. Глава Кабинета министров в последний день своего пребывания в столице Франции будет общаться на эту тему с президентом названной галереи. Бабиш во Франции проведет встречу также с директором Société Générale, владельцем чешского Коммерческого банка, и главой французской энергетической компании Électricité de France Жаном Бернардом Левым. Из Парижа чешский премьер направится в Италию, где примет участие в конференции, посвященной ситуации в Ливии.

 
 
 
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