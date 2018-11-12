Чехия заинтересована в открытии в Праге филиала Центра Помпиду

Чешская Национальная галерея заинтересована в открытии в Праге филиала парижского Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. В Париже об этом сообщил премьер Андрей Бабиш. Глава Кабинета министров в последний день своего пребывания в столице Франции будет общаться на эту тему с президентом названной галереи. Бабиш во Франции проведет встречу также с директором Société Générale, владельцем чешского Коммерческого банка, и главой французской энергетической компании Électricité de France Жаном Бернардом Левым. Из Парижа чешский премьер направится в Италию, где примет участие в конференции, посвященной ситуации в Ливии.