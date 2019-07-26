Чехия за 1-е полугодие получила из бюджета ЕС на 24,4 млрд крон больше, чем перечислила

В течение первого полугодия 2019 г. Чешская Республика получила из бюджета ЕС около 53,9 млрд крон, одновременно направив в общеевропейскую казну 29,6 млрд крон, что на 24,4 миллиарда крон больше (956 млн евро), чем отчисленная ЧР сумма.

25,6 млрд были получены из Структурных фондов и Фонда единства, еще 28,3 млрд ЕС выделил Чехии на внедрение мер в рамках продвижения Единой сельскохозяйственной политики. В целом с момента вступления в ЕС в мае 2004 года до конца июня текущего года Чехия перечислила в бюджет ЕС 595 млрд крон, а получила из него 1,36 триллионов крон. В период с 2014 по 2020 гг. ЧР может получить из европейских фондов около 610 млрд крон (23 млрд евро).