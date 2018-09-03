Чехия является рекордсменом по количеству предпринимателей–иммигрантов из третьих стран

По данным Европейского статистического управления, Чешская Республика и Словакия лидируют по количеству предпринимателей–иммигрантов, выходцев из стран не являющихся членами Европейского союза. Лицензией на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельностью владеет более трети переселенцев продуктивного возраста. В Чехии в первую очередь речь идет о вьетнамцах и украинцах.

В Чехии, по данным Eurostat, среди индивидуальных предпринимателей выходцев из третьих стран в возрасте от 20 до 65 лет – 34,5% (55 439 человек; в Словакии – 36,5%).