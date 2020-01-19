Чехия хочет заключить с ОАЭ договор об экономическом и техническом сотрудничестве

Чешская Республика хочет заключить с Объединенными Арабскими Эмиратами договор о сотрудничестве в экономической и технической областях, призванный, помимо прочего, способствовать сотрудничеству компаний обеих стран.

Вопрос о заключении соглашения включен в повестку заседания правительства, которое состоится в понедельник, 20 января.

По стоимостному объему товарного экспорта Чехии в страны за пределами ЕС ОАЭ занимает четвертое место. Самого высокого показателя Чехии удалось достичь в 2017 году, когда экспорт в Арабские Эмираты составил 19,4 млрд крон, однако в 2018 г. его объем сократился почти на 18% до 15,9 млрд крон.