Чехия хочет догнать Эстонию в сфере цифровых технологий

Чехия хочет в будущем обеспечить своим гражданам в области цифровых технологий такой же комфорт, какого удалось достичь Эстонии, и тем самым также противостоять бюрократическим препонам. Данные намерения премьер-министр Андрей Бабиш озвучил на пресс-конференции по итогам встречи с эстонским коллегой Юри Ратасом. Как сообщалось ранее, в индексе цифровой экономики, влияющей на общество, Эстония опережает другие страны Балтии и не менее двадцати государств ЕС.

Как сообщил А. Бабиш, уполномоченный чешского правительства по вопросам цифровых технологий Владимир Дзурилла тесно сотрудничает ради достижения этой цели с коллегами из Эстонии. Первым шагом на этом пути, по словам премьера, было введение с начала июля текущего года новых удостоверений личности, которые выдаются гражданам Чешской Республики и оснащаются электронным чипом.