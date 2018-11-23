Чехия хочет догнать Эстонию в сфере цифровых технологий

Лорета Вашкова
23-11-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чехия хочет в будущем обеспечить своим гражданам в области цифровых технологий такой же комфорт, какого удалось достичь Эстонии, и тем самым также противостоять бюрократическим препонам. Данные намерения премьер-министр Андрей Бабиш озвучил на пресс-конференции по итогам встречи с эстонским коллегой Юри Ратасом. Как сообщалось ранее, в индексе цифровой экономики, влияющей на общество, Эстония опережает другие страны Балтии и не менее двадцати государств ЕС.

Как сообщил А. Бабиш, уполномоченный чешского правительства по вопросам цифровых технологий Владимир Дзурилла тесно сотрудничает ради достижения этой цели с коллегами из Эстонии. Первым шагом на этом пути, по словам премьера, было введение с начала июля текущего года новых удостоверений личности, которые выдаются гражданам Чешской Республики и оснащаются электронным чипом.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30